وكالة الرقابة الروسية تشدد اجراءات الحجر الصحى على الحدود لمنع تسلل جدرى القرود

وكالات

أعلنت وكالة الرقابة الروسية على حماية المستهلك تشديد إجراءات الحجر الصحي على الحدود لمنع تسلل فيروس جدري القرود.

وأوضح بيان للوكالة الروسية اليوم الخميس أنها عززت تدابير الرقابة والحجر الصحيين على الحدود لمنع انتشار مرض جدري القرود، وذلك بعد اكتشاف العديد من الحالات في المملكة المتحدة ودول أخرى.

وأضاف البيان:" بغرض منع انتشار مرض جدري القرود في أراضي روسيا الاتحادية، عززت الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على حماية المستهلك تدابير الرقابة الصحية والحجر الصحي على الحدود"، مشيرا إلى أن الوكالة تواصل التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية لضمان تبادل المعلومات في الوقت المناسب حول تطور الوضع الوبائي.

وفي سياق متصل، قام المركز الروسي الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، التابع للرقابة على حماية المستهلك، بتطوير واختبار الاختبارات السريعة لجدري القرود لتحديد الحالات المحتملة.

وكانت وكالة الأمن الصحي البريطانية أعلنت - أمس - إصابة تسعة أفراد حتى الآن بجدرى القرود، فيما أكدت دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة تسجيل العديد من حالات المرض.

ويعد جدري القرود مرضًا فيروسيًا نادرًا ينتقل عادةً إلى البشر من الحيوانات البرية ويحدث غالبًا في البلدان الأفريقية.