وزير دفاع اليمن يبحث تعزيز التعاون العسكرى مع أمريكا وبريطانيا

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بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم الخميس، مع الملحق العسكري والأمني في السفارة الأمريكية لدى اليمن العقيد مارك رايتمان، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية والشراكة في محاربة الإرهاب.

وثمّن وزير الدفاع - وفقا لقناة اليمن الفضائية - مواقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للحكومة اليمنية ومساندة جهود إحلال السلام في اليمن، معربا عن أمله في تعزيز وتطوير العلاقات في الجوانب العسكرية والأمنية، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب ومجال التدريب والتأهيل لرفع كفاءة القوات المسلحة اليمنية، بما يؤهلها للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية في حفظ الأمن والاستقرار.

وفي لقاء آخر، بحث وزير الدفاع اليمني، مع الملحق العسكري في السفارة البريطانية لدى اليمن العقيد بيتر لي جاسيك، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الدفاع والأمن.

وأشاد وزير الدفاع، بمواقف الأصدقاء في المملكة المتحدة ووقوفهم الدائم إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره، معربا عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات التدريب والتأهيل؛ بما يحقق المصالح المشتركة، وتقديم الدعم والمساعدات للقوات المسلحة اليمنية في مجال محاربة الإرهاب.