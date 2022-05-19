اليوم السابع
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وزير المالية من لندن: سندعم القطاع الخاص.. و2 مليار جنيه لدعم التحول للاقتصاد الأخضر

الخميس، 19 مايو 2022 09:19 م
وزير المالية من لندن: سندعم القطاع الخاص.. و2 مليار جنيه لدعم التحول للاقتصاد الأخضر خلال اللقاء
رسالة لندن – أحمد يعقوب

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المحادثات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد، حيث أن البرنامج الجديد مع الصندوق سوف يركز على الإصلاحات الهيكلية، ومتوقع أن يكون على مدار 3 سنوات، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولى بمجرد أن يتم الاتفاق على كافة عناصره.
 
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وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر حضره ممثلى مجتمع الأعمال الإنجليزى، والبعثة التجارية المصرية التى تزور لندن، أن التوجه المستقبلى خلال الفترة المقبلة، لدعم القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته إلى أكثر من 50% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال 4 سنوات من الآن، مؤكدًا أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة للدولة كحوافز لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.
 
وأشار وزير المالية إلى ضرورة تبنى استراتيجية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها فى المستقبل.
 
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وأكد وزير المالية ، أهمية لابد الاعتماد على زيادة إنتاج القمح محليًا فى مصر خلال الفترة القادمة وبالتالى تقليل الاعتماد على الواردات من هذا المحصول الإستراتيجى، لافتًا إلى أن مصر لديها ميزة تنافسية للصادرات من الحاصلات الزراعية للأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة تعتمد على ترشيد الاستيراد من الخارج وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية.
 
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم انفاق نحو تريليون جنيه استثمارات خلال السنوات السبعة الماضية على الكهرباء مما دعم هذا القطاع الحيوى فى مصر وأثر إيجابيًا على الاقتصاد والصناعة المصرية.
 
ولفت وزير المالية، إلى أن العالم يتحدث عن أزمة غذاء عالمية مما يتطلب إعداد استراتيجية مستقبلية للحفاظ على الأمن الغذائى للدول.
 
وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.
 
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ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وجاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وأيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في فودافون مصر ونهى سعد، رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر وجمال صلاح، العضو المنتدب لشركة POD وحلمى غازى، المدير التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك إتش إس بى سى مصر، ونادية لملوم، المدير التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل في قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.
 
 

أخبار الاقتصاد

وزير المالية

قمة شرم الشيخ للمناخ

بعثة استثمار مصرية

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لندن


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