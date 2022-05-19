اليوم السابع
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وزير الخارجية الجزائري يستقبل نظيره السعودي في الجزائر

الخميس، 19 مايو 2022 05:00 ص
وزير الخارجية الجزائري يستقبل نظيره السعودي في الجزائر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة
وكالات

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أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة محادثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل الأربعاء إلى الجزائر حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وقال البيان إن زيارة عمل الأمير فيصل بن فرحان تأتي في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين.

وسيسمح اجتماع هذه الآلية الهامة يوم الخميس تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبحث آفاق تعزيزها.

كما أن الوزيران ستبادلان وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


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رمطان العمامرة

فيصل بن فرحان


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