اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مايو 2022 11:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات لمساعدي المالية بشركات القطاع

الخميس، 19 مايو 2022 05:52 م
وزير البترول يصدر حركة تنقلات لمساعدي المالية بشركات القطاع
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المهندس طارق الملا  وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات محدودة لمساعدي المالية، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة ، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني ، وشملت الحركة  التالي أسمائهم : 
 
 
 المحاسب محمد عبدالرؤوف السيد إبراهيم مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) .
 
 
 المحاسب مدحت إبراهيم إسماعيل أبو سلامه - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بالشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد (جاس كول).

البترول

قطاع البترول

حركة تنقلات

شركات البترول

تنقلات وزارة البترول

تنقلات شركات البترول


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة