هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تحصل على شهادة (الإسكوا)

كتب وليد عبد السلام

قامت الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( الإسكوا ) ومقرها جنيف بالتقييم المؤسسي الكامل للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفق معايير جودة وتميز هيئات التقييم الخارجي الإصدار الخامس، على مستوى المقر الرئيسي بالقاهرة وفروع الهيئة بمحافظات: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وذلك تمهيداً لحصول الهيئة على اعتماد الإسكوا لمؤسسات التقييم الخارجي للمنشآت الصحية.

وتعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي أول هيئة مستقلة تحصل على شهادة اعتماد (الإسكوا) كهيئة تقييم خارجي للمنشآت الصحية على مستوى مصر، والثانية على مستوى إفريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط ضمن 40 جهة (مُقَيّمة) تحصل على هذا الاعتماد في العالم.

وخلال التقييم، قام فريق من الخبراء الدوليين بمراجعة النظم الإدارية والمالية والفنية ونظم المعلومات والخدمات بالهيئة، من خلال فحص أكثر من 450 وثيقة تعكس الخطة الاستراتيجية للهيئة وخططها التشغيلية، إلى جانب إجراء مقابلات مع القيادات وممثلي الإدارات التنفيذية من مختلف المستويات الوظيفية بالهيئة بالمقر الرئيسي والفروع، وكذا ممثلي بعض المنشآت الصحية التي اعتمدتها الهيئة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وصرح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بأن هذا الاعتماد انما يأتي ليتوج جهود الكيان التنظيمي والإداري للهيئة ويعكس الرؤية الاستراتيجية لبناء مؤسسة حكومية حديثة تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة المؤسسية العالمية، مؤكدا أن استقلال الهيئة وخضوعها للإشراف العام لرئيس الجمهورية كان الركيزة الأساسية لتكوين هيكل إداري وتنفيذي يضمن التعامل بحيادية مع مختلف أطراف المنظومة الصحية بقواعد واحدة ويحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوصول إلى مستويات عالمية من الجودة.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بأن سعي قيادات الهيئة والعاملين بها لتحقيق التميز العالمي لها انما يأتي ليصبح هذا الكيان الحكومي مكونًا أصيلًا من مكونات الجمهورية الجديدة تفعيلا لرؤية الهيئة في "تحقيق التميز لجميع النظم والخدمات الصحية بمصر" وفقا لأعلى المعايير الدولية.

وشهدت الجلسة الختامية للتقييم، والذي استمر لمدة أسبوع، استعراض خبراء المنظمة الدولية كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج المعايير التي تم اختبارها وذلك بمشاركة جميع العاملين بالهيئة.

جدير بالذكر أن فريق المُقيّمين الدوليين قد أشاد بمستوى أداء الهيئة ووضوح الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية التي يتشاركها القيادات والعاملين، وما تحقق من خطط خلال الفترة التي تمثل عمر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية منذ أن تم انشاءها في أكتوبر ٢٠١٨، وهو ما احتاج الى فترة زمنية أكبر في مؤسسات الاعتماد المماثلة في دول أخرى، كما أثنى فريق التقييم الدولي بأداء فريق الجودة والتميز المؤسسي بالهيئة، وفرق المراجعين، ولجان الخبراء، وكذلك نظام العمل، وذلك بعد اختبار 95 إجراء ضمن 8 معايير تميز هي: الحوكمة، الإدارة الاستراتيجية والمالية والتشغيلية، إدارة المخاطر وتحسين الجودة، إدارة الموارد البشرية، إدارة المعلومات، إدارة المراجعين، الزيارات التقييمية وإدارة العملاء، الاعتماد ومنح الشهادات.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن ما ذكره خبراء الإسكوا أثناء التقييم بأن ما تحقق خلال ثلاث سنوات يمثل إنجازا يفوق ما حققته مؤسسات مثيلة في دول أخرى، يعد شهادة من أكبر جهة عالمية محايدة متخصصة في هذا المجال يعتز ويفخر بها كل مصري، معربا عن شكره لجميع العاملين والقيادات بالهيئة على المستوى المتميز في العمل الذي ظهرت نتائجه بوضوح في إشادة خبراء الإسكوا بأداء الهيئة.