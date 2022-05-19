موسكو: سنوجه النفط الروسى إلى أسواق جديدة

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قال نائب رئيس الوزراء الروسى، ألكسندر نوفاك، اليوم /الخميس/ إن روسيا تقوم بتوجيه النفط إلى أسواق جديدة، كما زادت من صادراتها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادىء.

وأكد نوفاك - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن روسيا ستحافظ على حصتها فى أسواق الطاقة.

وأضاف أن إنتاج النفط فى روسيا تراجع بواقع مليون برميل يوميا فى شهر أبريل الماضي، لافتا إلى أن إنتاج الخام فى روسيا تعافى فى شهر مايو الجاري، حيث زاد بنسبة 200-300 برميل يوميا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر إنتاج الخام فى روسيا فى النمو فى شهر يونيو المقبل.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس، أن روسيا ستحارب وتدافع عن ممتلكاتها، وذلك بعد مصادرة أو تجميد أصول روسية في دول غريبة بذريعة العقوبات.

وأشار بيسكوف إلى أن عددا من دول العالم اتخذت من نهج سرقة أصول الآخرين موضة، لكن روسيا ستحارب ذلك وتدافع عن ممتلكاتها.

وردا على سؤال حول موقف الكرملين من مصادرة الأصول الروسية في الغرب، قال المسؤول الروسي: "إننا نتعامل مع هذا بشكل سلبي وسنتعامل معه وسندافع عن أصولنا".

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو، طالت شركات ورجال أعمال، وفي إطار العقوبات تمت مصادرة ممتلكات تعود لرجال أعمال روس.

وأمس صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن القوانين الأمريكية لا تسمح بتحويل الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.