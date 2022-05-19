مقتل 15 مسلحا فى هجوم إرهابى بتوجو بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو

وكالات

قتل نحو 15 مسلحا الأسبوع الماضي، خلال هجوم إرهابي، في شمال توجو.

وحسب موقع روسيا اليوم، شن حوالي 60 مسلحا على دراجات نارية، في الساعات الأولى من يوم 11 مايو، "هجوما إرهابيا عنيفا" على نقطة عسكرية في كبينكاندي، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل ثمانية جنود وإصابة 13 آخرين.

وقال وزير الأمن في توجو الجنرال دمهام يارك، إنه "وفقا لمصادر مطلعة، كان هناك نحو 15 قتيلا في مجموعة المهاجمين".

وأحبط الجنود هجوما في نوفمبر من العام الماضي على قرية سانلواغا الشمالية، مما يجعل هجوم الأسبوع الماضي أول هجوم يسفر عن سقوط ضحايا.