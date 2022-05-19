مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى اندلاع حريق بمصنع شمالي الهند

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أعلن مسئولون في الهند اليوم الخميس مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ستة آخرين جراء اندلاع حريق في مصنع بمنطقة "مصطفى أباد" شمال البلاد.

وأضاف المسئولون - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن سيارات الإطفاء هرعت إلى موقع الحريق، مشيرين إلى أنه تمت السيطرة عليه في حوالي الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي للبلاد.

وقد اندلع حريق في الطابق الأول من مصنع لتصنيع الأدوات الكهربائية مثل العاكسات والمثبتات مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفي أحدهم فيما بعد.