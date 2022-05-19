وذكر بيان صادر، عن الداخلية التونسية أنه تم انتشال جثث 3 أشخاص يحملون جنسيات أفريقية بعد تعرض مركبهم للغرق بسواحل العوابد حبنيانة، فضلاً عن إنقاذ 248 شخصًا من بينهم 8 تونسيين وحجز 4 مراكب و3 محركات بحرية.

وأشار البيان إلى أن وحدات الحرس الوطني بمدينة صفاقس تمكنت أيضًا من إحباط 10 عمليات هجرة غير شرعية، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هذه الوقائع.