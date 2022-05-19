اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطى بالبدرشين

الخميس، 19 مايو 2022 10:41 ص
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم أعلى الطريق الأوسطى بالبدرشين حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الأوسطي في البدرشين، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شاب وإصابة اثنين، في حادث تصادم بين سيارتين.
 
تم نقل المصابين إلى المستشفى، والمتوفى إلى ثلاجة المستشفى العام، وإزالة آثارا الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

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