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مستشار "ويبو" يشيد بإطلاق مصر للاستراتيجية القومية للملكية الفكرية

الخميس، 19 مايو 2022 01:43 م
مستشار "ويبو" يشيد بإطلاق مصر للاستراتيجية القومية للملكية الفكرية الجامعة العربية - أرشيفية
كتب ـ بيشوى رمزى

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أشاد مستشار المنظمة العالمية للملكية الفكرية عمرو عبد العزيز بالتطور الكبير الذى تشهده مصر فى إطار تعزيز مفاهيم الملكية الفكرية فى المرحلة الراهنة، مشيرا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية، التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
 
وأضاف، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش احتفالية الجامعة العربية باليوم العالمى للملكية الفكرية بمقر الأمانة العامة اليوم الخميس، أن مثل هذه الخطوة تعكس إدراكا عميقا بأهمية هذا الملف، خاصة مع الاهتمام الكبير بقطاع الشباب من قبل الدولة.
 
وشدد عبد العزيز على ضرورة التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المرحلة الحالية، باعتبارها أحد أهم أعمدة الاقتصاد بالاضافة إلى كونها دافع مهم للابتكار لدى الكثير من القطاعات المجتمعية، وعلى رأسها الشباب.
 
وعن الدول العربية بشكل عام، أشاد عبد العزيز بالتطور الكبير فيما يتعلق بالوعي بأهمية الملكية الفكرية، موضحا ان الغالبية العظمى من دول للمنطقة استجابت للجهود الكبير لتعزيز هذا الملف لديها فى السنوات الأخيرة.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

مصر

الملكية الفكرية

جامعة الدول العربية


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