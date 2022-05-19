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مساعد وزير التموين للنواب: 500 ألف بطاقة دعم استفادت من إضافة المواليد منذ 2019

الخميس، 19 مايو 2022 02:15 م
مساعد وزير التموين للنواب: 500 ألف بطاقة دعم استفادت من إضافة المواليد منذ 2019 مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

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أكد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، أن هناك حوالى 500 ألف بطاقة دعم استفادت من إضافة المواليد خلال السنوات الأخيرة منذ عام 2019 حتى عام 2021، لافتا إلى أن المستفيدون من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالى 2022/2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.

وأوضح خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، أنه تم فتح الباب لإضافة المواليد مرة أخرى منذ فترة، موضحا أنه فور إتاحة الموارد اللازمة لإدراج المواليد على بطاقات التموين سيتم ذلك على الفور.
 
 

 


التموين

اضافة المواليد

بطاقات التموين

الخطة والموازنة


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