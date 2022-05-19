مرور الإسكندرية يشن حملة موسعة ويحرر محاضر زجاج ملون وملصقات

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت إدارة المرور بالإسكندرية، بالاشتراك مع مباحث المرور حملة مرورية اليوم الخميس، على محور المحمودية شرق المدينة، بناء على تعليمات اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء عصام شوقي مساعد مدير الأمن واللواء حسام كمال مدير اداره المرور والعقيد عبد الحميد السكران رئيس مباحث مرور الإسكندرية والمقدم محمد حافظ وكيل مباحث المرور والعقيد احمد مرعي مساعد المدير للمرور والرائد مصطفي صديق مدير مكتب مدير المرور والرائد محمود جمال رئيس قطاع المحمودية، وتم ضبط المخالفات المرورية وتحرير محاضر.

وأسفرت الحملة عن ضبط وسحب رخص السيارات المخالفه الزجاج الملون والسيارات التي تحمل نسر أو علامات نيابه عامه او قضاء وسيارات بدون لوحات مطابقه والتحفظ علي سيارات بدون ورق والتوتك، ووعد اللواء حسام كمال باتخاذ اللازم ضد أى سيارات مخالفة وتم اتخاذ اللازم ومازالت الحملات مستمرة نطاق المحافظة بالكامل.











