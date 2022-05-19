اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مايو 2022 12:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفقد محطة فوكوشيما بشأن تصريف المياه

الخميس، 19 مايو 2022 12:25 م
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفقد محطة فوكوشيما بشأن تصريف المياه رافائيل جروسى
طوكيو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى اليوم الخميس، إن الطريقة الوحيدة لكسب ثقة الجمهور العام هى من خلال "الانفتاح التام فى كل ما نقوم به"، وعدم إخفاء أى شىء.

جاء ذلك خلال تفقده محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية المعطلة في شمال شرق اليابان، للوقوف على كيفية التصريف المخطط للمياه المعالجة في البحر.

وأشار جروسي -تعليقا عن أنشطة وقف التشغيل والاستعدادات للإفراج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/- "إنني معجب جدا بدرجة التقدم" ، مضيفا أنها كانت تتجاوز بكثير ما كان يتوقعه.

يشار إلى أن جروسي قد تفقد في فبراير 2020 خزانات المياه المعالجة ونظام معالجة السوائل المتطور الذي يزيل معظم المواد المشعة من المياه الملوثة باستثناء مادة التريتيوم، وذلك خلال زيارته الأولى للمحطة المعطلة.

وكانت هيئة التنظيم النووي اليابانية قد أقرت أمس الأربعاء، خطة لتصريف المياه المعالجة المخزنة في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة في البحر؛ ليتم الموافقة رسميا على خطة إطلاق المياه المشعة منخفضة المستوى بدءا من الربيع المقبل على أقصى تقدير بعد أن تستمع الهيئة التنظيمية إلى الطلبات المقدمة من الجمهور بهذا الشأن.

يُشار إلى أن المياه داخل المحطة النووية تراكمت، بعد حادث نووي هائل اندلع عام 2011 في أعقاب زلزال قوي وموجات مد عاتية "تسونامي"، وأصبحت ملوثة بعد ضخها لتبريد وقود المفاعل الذائب في المجمع، واختلطت أيضا بمياه الأمطار والمياه الجوفية في الموقع، فيما أعربت الصين وكوريا الجنوبية، بخلاف منظمات الصيد المحلية، عن مخاوفهما ومعارضتهما لخطط اليابان في تصريف المياه.

 


الوكاله الدوليه للطاقه الذريه

اليابان

فوكوشيما دايتشى

محطه فوكوشيما دايتشى

تصيف مياه فوكوشيما دايتشى


الموضوعات المتعلقة

اليابان توافق على خطة لتصريف المياه المعالجة لمحطة فوكوشيما دايتشى

الأربعاء، 18 مايو 2022 09:44 ص

رعب فى اليابان بسبب زلزال بقوة 7.3 درجة.. صفارات الإنذار تدوى فى محطة "فوكوشيما" النووية.. وانقطاع الكهرباء عن 2 مليون منزل مع تحذير من تسونامى.. وخروج قطار فائق السرعة عن مساره وعلى متنه 100 شخص.. فيديو

الأربعاء، 16 مارس 2022 09:04 م

صافرات الإنذار تدوى فى محطة "فوكوشيما 1" النووية اليابانية بعد الزلزال الأخير

الأربعاء، 16 مارس 2022 06:43 م

ثانى أسوأ كارثة نووية في التاريخ.. زلزال اليابان يفجر محطة فوكوشيما

الجمعة، 11 مارس 2022 07:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة