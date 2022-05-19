محافظ كفر الشيخ يشيد بمسئولى بوابة الشكاوى بالتعليم ووكيل الوزارة يكرمهما

كفر الشيخ- محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمسئولي بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، للرد على الشكاوى والاستجابة للمواطنين بنسبة 100%،مقدماُ الشكر لقيادات التربية والتعليم، ووكيل الوزارة، محمد عبدالله.



وكرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،في مكتبه، صلاح زين العابدين عبدالحميد، وجمال محمد غانم ،مسئولي بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ "الإلكترونية والورقية"، لجهودهما فى أداء المهام الموكلة إليهما على الصورة المثلى والشكل الأتم والذي تم رصده حيث حققا نسبة إنجاز وصلت 100٪.

وقال عبدالله، حصلت المديرية على المركز الأول على مستوى المحافظة من بين مثيلاتها بكافة المديريات واستحق المسئولين الإشادة والتكريم من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، موجها الشكر لهما متمنيا دوام العطاء المميز ونقل تلك السمة إلى كافة أعضاء الوحدة لمزيد من النماذج الإيجابية التي يقتدى بها.



