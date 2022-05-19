اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء كوبريين جديدين لتيسير الحركة المرورية

الخميس، 19 مايو 2022 05:11 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء كوبريين جديدين لتيسير الحركة المرورية جانب من الأعمال
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،  موقع إنشاء الكوبريين الجديدين على ترعة ميت يزيد بمدينة كفر الشيخ قبالة موقف كفر الشيخ وإدارة المرور،  بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لتيسير الحركة المرورية، وحل مشكلة التكدس بمنطقة القنطرة البيضاء، وموقف كفر الشيخ، بتكلفة 18 مليون جنيه.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بسرعة إنشاء كوبريين بمدينة كفر الشيخ على ترعة ميت يزيد ، الأول إنشاء كوبري جديد قبل مسجد المرور ،  لتيسير الحركة المرورية بمنطقة القنطرة البيضاء ليكون مقابلا لإدارة المرور بالقنطرة البيضاء بالمدخل والمخرج الرئيسي لمدينة كفر الشيخ من الناحية الشرقية، والكوبري الأخر على ترعة ميت يزيد مقابل موقف دسوق اسكندرية بجوار الكوبري الحالي.

وكان محافظ كفر الشيخ  قد أطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالكوبريين،مؤكدا أنه يتابع بنفسه الأعمال، لتيسير الحركة المرورية وتيسير عملية دخول وخروج المواطنين وخاصة بالموقف العمومي.
 

 

استمرار العمل لانشاء الكوبري
استمرار العمل لانشاء الكوبري

 

الاعمال الجارية لانشاء الكوبري
الاعمال الجارية لانشاء الكوبري

 

 

الاعمال الجارية
الاعمال الجارية

 

 

انشاء كوبري بالقنطرة
انشاء كوبري بالقنطرة

 

 

جانب من اعمال التفقد
جانب من اعمال التفقد

 

 

محافظ يتفقد موقع انشاء كوبري على ترعة ميت يزيد
محافظ يتفقد موقع انشاء كوبري على ترعة ميت يزيد

 

 

موقع انشاء الكوبري
موقع انشاء الكوبري

 


 


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