محافظ كفر الشيخ: تحويل مركز شباب مدينة دسوق لمركز تنمية شبابية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه ورد للمحافظة قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والذي حمل رقم 1700 لسنة 2022، الخاص بتحويل مركز شباب مدينة دسوق، لمركز تنمية شبابية من بين 16 مركزاً شبابياً بعدد من المحافظات، ولأنه وجه لعدد من المسئولين بالمحافظة ووكيل الشباب والرياضة، لاتخاذ اللازم كل فيما يخصه، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء .

يذكر أن مراكز التنمية الشبابية، هي هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة".

والهيئات الشبابية هي كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية، وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة،، ويستهدف القانون دعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، وغيرها.