لا تتجاهلها ..علامات مزعجة في الساقين تؤكد ارتفاع الكوليسترول

كتبت - ميرفت رشاد

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لديه نقص في الأعراض ، لذلك غالبًا ما يطلق عليه اسم القاتل الصامت، مطلوب فحص الدم لتحديد مستويات الكوليسترول المرتفعة.

عادة ما يجد الناس الوزن الزائد أو الدهون في الجسم كمؤشرات على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومع ذلك ، هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تظهر في أجزاء أخرى من جسمك ، مثل ساقيك يُعرف انسداد الشرايين في الأطراف بمرض الشرايين المحيطية أو PAD ، وقد تقوم بعض الشرايين التي قد تتأثر بتزويد الساقين بالدم.، لذلك ينصح بعدم تجاهل هذه العلامات واستشارة الطبيب إذا كنت تعاني منها، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".



برودة القدمين والساقين:

يمكن أن تجعل مستويات الكوليسترول المرتفعة قدميك أو ساقيك تشعر بالبرودة أو البرودة طوال العام ، حتى في الصيف، قد يكون هذا مؤشرًا على إصابتك باعتلال الشرايين المحيطية ، على الرغم من أنه لا يعني بالضرورة اعتلال الشرايين المحيطية فقط ، إذا شعرت أن إحدى ساقيك أو قدمك باردة ، ولكن ليس الأخرى ، فقد يكون الوقت قد حان للتحدث مع طبيبك.

تغير لون الجلد:

يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم بسبب ارتفاع الكوليسترول أيضًا إلى تغيير لون بشرتك، وذلك لأن الخلايا لا تحصل على التغذية المناسبة بسبب انخفاض تدفق الدم الذي يحمل المغذيات والأكسجين، محاولة رفع الساقين ، على سبيل المثال ، يمكن أن تجعل الجلد يبدو شاحبًا ، لكن تعليقه على طاولة يمكن أن يجعل الجلد يبدو أرجوانيًا أو مزرقًا.

ألم الساق:

يعد ألم الساق من أكثر الأعراض شيوعًا لاعتلال الشرايين المحيطية، عندما تسد شرايين ساقيك ، لا تصل الكمية الكافية والمطلوبة من الدم الغني بالأكسجين إلى الجزء السفلي، يمكن أن تجعل ساقك تشعر بالثقل والتعب، يشتكي معظم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول من ألم حارق في الأطراف السفلية، قد يشعر المرء بألم في أي جزء من الساق ، من ربلة الساق إلى الفخذ أو الأرداف ، وقد يكون في إحدى أو كلتا الساقين، يحدث هذا غالبًا من خلال المشاركة في الأنشطة البدنية مثل المشي والركض وتسلق السلالم، عادة ما يختفي هذا الانزعاج عندما تأخذ قسطًا من الراحة وقد تشعر به مرة أخرى عندما تبدأ في تحريك ساقيك مرة أخرى.

تقلصات أثناء الليل:

تشنجات الساق الشديدة عند النوم هي عرض شائع آخر لمستويات الكوليسترول المرتفعة التي تضر شرايين الأطراف السفلية، تزداد الحالة سوءًا في الليل أثناء النوم قد يعاني الأشخاص المصابون باعتلال الشرايين المحيطية من تقلصات أو تقلصات أثناء النوم ، وغالبًا ما يحدث ذلك في الكعب أو مقدمة القدم أو أصابع القدم، يمكن أن يكون تدلي القدم عن السرير أو الجلوس خيارًا للتخفيف من ذلك ، مما يسمح للجاذبية بمساعدة تدفق الدم إلى القدمين.

القرحة التي لا تلتئم:

تقرحات الساق أو القدم هي قروح غير ملتئمة أو جروح مفتوحة بدون علاج ، يمكن أن تتكرر هذه الأنواع من القرح، تحدث هذه الحالة بشكل شائع بسبب ضعف الدورة الدموية، يمكن أن تشير القرحة التي لا تلتئم أو تلتئم ببطء شديد إلى أن ارتفاع الكوليسترول يقطع تدفق الدم إلى ساقيك، سيجد الأشخاص المصابون بـ PDA أنفسهم غير قادرين على المشي بعيدًا أو سريعًا بسبب أرجلهم المتعبة والألم، إذا تم علاجها مبكرًا ، يمكن أن تتحسن قرح الساق دون التسبب في أي مضاعفات أخرى.