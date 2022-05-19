كيف تبدأ أسلوب حياة الكيتو؟ حافظ على جدول نوم منتظم

كتبت إيناس البنا

أصبح النظام الغذائي الكيتوني أحد أهم الاتجاهات بسبب جميع الأبحاث الجديدة التي توضح مدى فائدة النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات لصحتك، يتطلب نظام كيتو الغذائي استبعاد جزء كبير من الكربوهيدرات في نظامك الغذائي واستبداله بالدهون الصحية.

وفقا لموقع " onlymyhealth "، عندما تقيد الكربوهيدرات من نظامك الغذائي، فإنك تعيد ضبط جسمك للتخلص من الدهون الغذائية والجسم كمصدر رئيسي للطاقة، ثبت أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وغني بالدهون يوفر العديد من الفوائد الصحية على سبيل المثال تقليل الالتهاب وتحسين وظائف المخ والأهم من ذلك فقدان الوزن السريع.

لكن مجرد التفكير في التخلص من الكربوهيدرات من نظامك الغذائي يمكن أن يثني الكثير من الناس عن اتباع طريقة الأكل هذه لأن هذا له أيضًا العديد من الجوانب السلبية في المرحلة الأولية من النظام الغذائي مثل تقلبات ضغط الدم والشعور بالإرهاق.

كيف تبدأ نظام الكيتو

لحسن الحظ ، هناك حيل يمكنك تنفيذها على الفور وفي المنزل لمساعدتك على بدء نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون بأقل جهد، وفيما يلي بعض الطرق لبدء حمية الكيتو بسهولة:

يمكن القول إن الصيام المتقطع هو النصيحة الأكثر فاعلية التي يمكن للشخص اتباعها بسهولة للدخول في الحالة الكيتونية من أجل إنقاص الوزن؛ إذا كان هذا هو الهدف، يعني الصيام المتقطع أنك لا تأكل أو تشرب أي شيء يحتوي على سعرات حرارية لفترة زمنية محددة.

يؤدي قلة النوم إلى زيادة مستويات هرمونات التوتر في الجسم، لأن ذلك يمكن أن يمنعك من الدخول في وضع حرق الدهون، لذلك ، فإن الحفاظ على جدول نوم مناسب في نظام كيتو الغذائي حيث تذهب للنوم في نفس الوقت كل يوم سيساعد على تحسين نوعية نومك وكذلك تحسين صحتك.

يمكن أن يؤدي الحفاظ على جدول تمارين منتظم أثناء اتباع نظام كيتو الغذائي إلى زيادة مستويات الكيتون لديك ومساعدتك على الانتقال بشكل أسرع بكثير من عدم ممارسة الرياضة، للدخول في الحالة الكيتونية، يحتاج جسمك إلى الحصول على الجلوكوز الموجود في الجسم، لذلك، ممارسة الرياضة بشكل متكرر.

يحرق الجسم الدهون في الكيتونات التي يمكن أن تزود الدماغ بالطاقة، وعادة ما تحتوي على 70٪ دهون و 20٪ بروتين وأقل من 10٪ كربوهيدرات. هذا النظام الغذائي العلاجي مخصص في الأصل لعلاج صرع الأطفال النوبات والتشنجات.

حمية الكيتو

نظام الكيتو يحتاج إلى اتباعه تحت إشراف طبي مناسب، ويجب أن يكون لخبير الطبي على دراية جيدة بالطعام الذي يجب أو لا يجب إدراجه في النظام الغذائي مع مراعاة الوضع الحالي للشخص المعني وعندها فقط يمكن وضع خطة النظام الغذائي.

المواد الغذائية التي يمكن تناولها أثناء اتباع نظام كيتو الغذائي هي الزيت والزبدة والسمن والحليب عالي الدسم والجبن ومسحوق الحليب والدجاج والأسماك والمأكولات البحرية واللحوم والمكسرات والأفوكادو وجوز الهند .

بينما، أصناف الأطعمة مثل القمح، رقائق الذرة ، رقائق القمح ، البقول، الأصناف السكرية ، العسل ، البسكويت ، الخبز ، الكيك ، المعجنات ، الفواكه باستثناء الأفوكادو ، الخضار مثل البطاطا والبطاطا الحلوة وغيرها يجب تجنبها، إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهناك العديد من الآثار الجانبية لاتباع نظام الكيتو الغذائي.

بعض الآثار الجانبية للنظام الغذائي الكيتون تشمل التالى: