كوريا الجنوبية: مؤشرات وشيكة لإطلاق بيونج يانج صاروخا باليستيا عابرا للقارات

أ.ش.أ

أعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية تدرس حاليًا توقيت إجراء ما ستصبح سابع تجربة نووية لها، وذلك بعد اكتمال استعداداتها.

وقالت وكالة الاستخبارات الكورية خلال جلسة إحاطة مغلقة للنواب وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونيهاب"، إن المؤشرات تدل على أن كوريا الشمالية قد تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات، على الرغم من أنها تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة الاستخبارات إلى أن هذا التقييم جاء وسط المخاوف من أن تقوم كوريا الشمالية باستفزازات كبيرة خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سول هذا الأسبوع، حيث سيعقد قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول".

ومن جانبه قال النائب الأول لرئيس مكتب الأمن الوطني الرئاسي كيم تيه-هيو إن تحضيرات كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تبدو "وشيكة".