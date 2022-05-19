ونقلت صحيفة (استانة تايمز) المحلية عن وزير الرعاية الصحية قوله، إن أكثر من 98 في المائة من المصابين بكورونا تعافوا، ولا توجد مناطق في المناطق الحمراء والصفراء.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة أنفقت على محاربة كورونا أكثر من 890 مليار أى (2 مليار دولار أمريكي) فيما تم تخصيص هذا العام، 86 مليار تنغي (199 مليون دولار أمريكي) ، لشراء لقاحات كورونا.



وحتى أمس، تلقى 9.4 مليون شخص جرعة واحدة من اللقاح ، بينما أكمل 9.2 مليون شخص دورة التطعيم الكاملة.