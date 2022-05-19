"قومى المرأة" بالأقصر يستهدف 6530 مواطنا ضمن حملة "احميها من الختان".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، العمل فى فعاليات حملة لطرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" تحت رعاية فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، والتى تستهدف 2346 سيدة و1512 رجلا و2672 طفلا، بمشاركة 50 رائدة ريفية فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مدينتى أرمنت وإسنا.

وتقول الدكتورة صابرين عبد الجليل مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، إن الحملة تنطلق فى قرى حياة كريمة المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير قرى الريف المصرى، ففى مدينة أرمنت تشمل الحملة قرى (الديمقراط والرياينة والسلام والرزيقات بحري وقبلي والمحاميد بحري وقبلي بمركز ارمنت)، وفى مدينة إسنا تشمل الحملة قرى (أصفون والكيمان وطفنيس والغريرة وتوماس 3 والقرية 2).



وأضافت صابرين عبد الجليل لـ"اليوم السابع"، أنه تستهدف حملة "احميها من الختان" عدد 2346 سيدة و1512 رجلا و2672 طفلا بإجمالي 6530 مستهدفا بمشاركة عدد 50 رائدة ريفية، وذلك فى إطار الحملة التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك فى قرى مبادرتي حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من 17 لـ19 مايو الجارى 2022، و22 لـ24 مايو 2022.



وأكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، أنه تهدف فعاليات الحملة نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعي للممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة، وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وكذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.



























