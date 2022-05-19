قطع مياه الشرب غدا عن 22 منطقة شرق أسوان 14 ساعة بسبب الصيانة

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن قطع المياه عن 22 منطقة شرق مدينة أسوان لمدة 14 ساعة اعتبارا من مساء غدا الجمعة، نظرا للقيام بأعمال صيانة.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط مياه الحلقى بشارع السماد وأعمال تطهير وصيانة محطات صرف صحى 10 و14 مما سيترتب عليه قطع مياه الشرب.

وتشمل المناطق التى سيتم قطع المياه بها: "عزب كيما بالكامل وعمارات كيما والسد وعمارات كيما وعمارات الرحاب بالكامل والصداقة القديمة بالكامل والأولى بالرعاية بالكامل والمدينة الصناعية الجديدة بالكامل وعمارات التطبيقين بالكامل وعمارات كيما والمستعمرة وعمارات الحديد والصلب وعزبة النهضة وعزبة السنية وعزبة الفرن وعزبة جراجوس والسيل الجديد والسيل الريفى وخور عواضة وأمبركاب والشبكة الأرضية بالناصرية وشارع السماد وأرض الجميلى والصدرية والحصايا ومنطقة المطحن والجزيرة".

وذلك لمدة 14 ساعة، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء الجمعة 20 / 5 / 2022 حتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق 21 / 5 / 2022.