فيتنام تتطلع إلى التعاون مع أمريكا فى تطوير الشركات الناشئة والتحول الرقمي

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تتطلع فيتنام إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في القضايا ذات الاهتمام العالمي مثل تغير المناخ والتكنولوجيا الرقمية وتنويع سلسلة التوريد بالإضافة إلى تطوير الشركات الناشئة.



وذكرت صحيفة "فيتنام نيور" المحلية أن رئيس الوزراء بوم مينه شينه حضر أمس منتدى حول الابتكار والشركات الناشئة عقدته جمعية آسيا في الولايات المتحدة، حيث أكد أن فيتنام تعتبر العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال من القوى الدافعة المهمة للتنمية في الفترة الجديدة.



وأعرب رئيس الوزراء عن رغبته في أن يواصل شركاء الولايات المتحدة تعزيز أنشطة التعاون، لا سيما في الشركات الناشئة المبتكرة.



وأضاف أن حكومته تعمل على تحسين الآلية والسياسات للترحيب بالشركات الناشئة، موضحا إن فيتنام تسارع في إعداد نظام جيد للبنية التحتية مثل تكنولوجيا المعلومات والبيانات الضخمة وتدريب الموارد البشرية على الاستعداد عندما يأتي المستثمرون الأجانب.



وأشار رئيس الوزراء الفيتنامي إلى حاجة بلاده الكبيرة إلى التعاون مع المؤسسات المالية للحصول على المزيد من رأس المال لتنمية البلاد ونظرًا لأن فيتنام في مرحلة التطوير، مؤكدا أن البنية التحتية المتعلقة بتطوير العلوم والتكنولوجيا تحتاج إلى مواصلة الاستثمار وتحسين الجودة لتلبية متطلبات التنمية.