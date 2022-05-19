فوز طلاب حاسبات ومعلومات كفر الشيخ بالمركزين الأول والثالث بمنتدى الذكاء الاصطناعى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت لجنة تحكيم منتدى الحوسبة والذكاء الاصطناعي والذي نظمته كلية الحاسبات والمعلومات بالتعاون مع كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، عن فوز كلية الحاسبات جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول وعنوان المشروع "النظام الذكي لتجزئة ومحاربة السرطانات الأكثر شيوعا التي تصيب المرأة"، وجاءت كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية في المركز الثاني، وعنوان المشروع: استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف أمراض العين، كما فازت كلية الحاسبات جامعة كفر الشيخ بالمركز الثالث وعنوان المشروع "التشخيص الطبي الآلي والأرشفة للبيانات الطبية".



كما أعلنت عن فوز مشروع المدينة الذكية Smart City لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا بالمركز الرابع، وجاءت كلية الحاسبات جامعة الزقازيق في المركز الخامس وعنوان المشروع "نظام مستدام ومتعدد الوظائف لتحليل مشية الإنسان".



جاء ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بإشراف الدكتور أسامة أبو سعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات.



من جانبه، هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلاب الفائزين، مشيرًا إلى دعم ورعاية الجامعة للطلاب المبتكرين في كافة التخصصات.



كما تقدم رئيس الجامعة بالشكر لعميد كلية الحاسبات والمعلومات الدكتور أسامة أبو سعدة وهيئة الإشراف العلمي على إعداد المشروع وكذلك الطلاب الفائزين.



وناقشت فعاليات المنتدى، العديد من الموضوعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعليمية، والمدن الذكية، وزيادة الوعي بتقنيات الحوسبة، والذكاء الاصطناعي، بحضور لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات وخبراء الاتصالات والذكاء الاصطناعي وعمداء الكليات بجامعة كفر الشيخ.