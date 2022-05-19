فراشات الجمباز بجنوب سيناء يحصدون الميداليات الذهبية والفضية.. صور

جنوب سيناء: فايزة مرسال

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتكريم فراشات الجمباز الفنى بطلات جنوب سيناء الحاصلات على الميداليات الذهبية والفضية والمراكز المتقدمة فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 7 سنوات، وذلك بمكتبة بمدينة شرم الشيخ ، فى حضور الدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء.

وأثنى المحافظ على تفوقهم الرياضى، كما ثمن جهود أولياء الأمور البطلات القائمين على رعايتهم ، وكذا مدربيهم وأنديتهم الرياضية.

وحصلت على الميدالية الذهبية اللاعبة شيرى شادى محمود وحصل على الفضية كل من تاليا افان نورال وايتن احمد عزمى والاء عمر فتحى وجودى باسم محمد وهم من ابناء نادى شرم الشيخ الرياضى.

كما فازت اللاعبات اسلاف محمود يحيى و لارا احمد سمير وفبروينا فادى مجدى على الميدالية الذهبية واللاعبة كارول سامى ميخائيل على الميدالية الفضية وهم ابناء شركة شرم الشيخ للخدمات الرياضية ( شرم اكاديمى).