اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مايو 2022 11:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فراشات الجمباز بجنوب سيناء يحصدون الميداليات الذهبية والفضية.. صور

الخميس، 19 مايو 2022 08:58 ص
فراشات الجمباز بجنوب سيناء يحصدون الميداليات الذهبية والفضية.. صور جانب من التكريم
جنوب سيناء: فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتكريم فراشات الجمباز الفنى بطلات جنوب سيناء الحاصلات على الميداليات الذهبية والفضية والمراكز المتقدمة فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 7 سنوات، وذلك بمكتبة بمدينة شرم الشيخ ، فى حضور الدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء.
 
وأثنى المحافظ على تفوقهم الرياضى، كما ثمن جهود أولياء الأمور البطلات القائمين على رعايتهم ، وكذا مدربيهم وأنديتهم الرياضية.
 
وحصلت على الميدالية الذهبية اللاعبة شيرى شادى محمود وحصل على الفضية كل من تاليا افان نورال وايتن احمد عزمى والاء عمر فتحى وجودى باسم محمد  وهم من ابناء نادى شرم الشيخ الرياضى.
 
كما فازت اللاعبات اسلاف محمود يحيى و لارا احمد سمير وفبروينا فادى مجدى على الميدالية الذهبية واللاعبة كارول سامى ميخائيل على الميدالية الفضية وهم ابناء شركة شرم الشيخ للخدمات الرياضية ( شرم اكاديمى).
جانب من التكريم (1)
جانب من التكريم (1)

جانب من التكريم (2)
جانب من التكريم (2)

جانب من التكريم (3)
جانب من التكريم (3)

جانب من التكريم (4)
جانب من التكريم (4)

جانب من التكريم (5)
جانب من التكريم (5)
 

جنوب سيناء

محافظة جنوب سيناء

شرم الشيخ

الجمباز


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة