عروض موسيقى عربية وعرائس بقرية الطيباب لثقافة أسوان

نظم فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، فعاليات المسرح المتنقل بقرية الطيباب، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام من 19 إلى 20 مايو الجارى.

تضمن اليوم الأول، محاضرة "الكشف المبكر للمقبلين على الزواج"، د. سلمى محمد قالت، إن الزواج هو اللبنة الأساسية لتكوين المجتمع، والركيزة في بناء العلاقات الصحية والأسرية، وإذا كان الزواج صحيا يحمي أفراد الأسرة من الأمراض الوراثية أو المعدية، ويساهم ذلك في بناء أسرة سعيدة ومستقرة، وأن الكشف المبكر للمقبلين على الزواج هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود إصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال هذه الأمراض للطرف الأخر أو للأبناء في المستقبل.

كما تم تنظيم أمسية شعرية شارك فيها بقصيدة "مربعات فى فن الواو" للشاعر عبده الشهنورى، وألقى الشاعر عبد الله عبد الصمد قصيدة "سيرة مداح النبى"، إلى جانب ورشة فنية "إكسسوارات بالخرز" المدربة زينب حلمى.

ثم قدم عرض مسرح عرائس للأطفال قدمت فقرات "شلبى، شيرك، بو" للفنان هانى فهمى، وعرض مواهب للأطفال فى "الغناء وإلقاء الشعر".

وفى الختام قدم عرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة محمود مغازى ومحسن حسانين قدمت الفرقة أغانى "الله الواحد الصمد، كل الناس بيقولو يارب، ماشى بنور الله، انت اكيد فى مصر، رجالة ولادك، تعيشى يابلدى" .