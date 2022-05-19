عرض مستريح جديد بالشرقية على النيابة بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه

الشرقية - فتحية الديب

عرضت قوة أمنية من مديرية أمن الشرقية، "محمد ج" 31 عاما مستريح الزقازيق الجديد، على نيابة قسم ثانى الزقازيق، للتحقيق معه فى المحاضر المحررة ضده بتهمة النصب، فيما تستمتع النيابة العامة لأقوال عدد من الشاكين.



ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على "محمد ج" 31 عاما، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم توظيفها فى تجارة وهمية قبل أن يتعثر فى سداد الأرباح ورد المبالغ الأصلية.

وحرر عدد من الضحايا عدة بلاغات رسمية، بإجمالى مبالغ 36 مليون جنيه، طبقا للمحرر رسميا بالمحاضر، فيما أجمع العديد من الضحايا أن المبالغ تخطت 200 مليون جنيه .



وقال عدد من الضحايا، إن المتهم أوهم ضحاياه بامتلاكه مجموعة من الكافيهات بمنطقة الغشام دائرة قسم ثانى الزقازيق، وبعد فترة قام بتجميع عدد كبير من أموالهم اختفى تماما.



بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام عدد من المواطنين بتحرير مجموعة بلاغات بقسم مباحث الأموال العام تحمل أرقام 25754 لسنة 2021 جنح مركز الزقازيق و 25755 لسنة 2021 جنح مركز الزقازيق و 25756 لسنة 2021 جنح مركز الزقازيق و 18885 لسنة 2021 جنح قسم ثان الزقازيق و 19147 لسنة 2021 جنح قسم ثان الزقازيق و 19016 لسنة 2021 جنح قسم ثان الزقازيق و 19015 جنح قسم ثان الزقازيق، ضد " محمد ج" 31 عاما مقيم قرية تابعة مركز الزقازيق.