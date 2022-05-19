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طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يبدأون امتحان الدراسات الاجتماعية

الخميس، 19 مايو 2022 08:54 ص
طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يبدأون امتحان الدراسات الاجتماعية أرشيفية - امتحانات
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة قبل قليل أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية فى أخر يوم بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجارى، فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتصدى للغش تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، إضافة إلى توفير الهدوء داخل اللجان للطلاب.

وبحسب جدول الامتحان، أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، السبت 14 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، و الأحد 15 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والاثنين 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، و الثلاثاء17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، و الأربعاء 18 مايو الهندسة وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، الخميس 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.

كما أكد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، كما وجه على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطهرات.

 

 


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