"طريقك إلى الابتكار" معرض لمشاريع الطلاب بعلوم المنصورة الجديدة.. صور

الدقهلية - مرام محمد

نظمت كلية العلوم بجامعة المنصورة الجديدة، معرض العلوم تحت عنوان "science fair"، تزامنا مع زيارة لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات ممثلة في الدكتور ممدوح عبدالمنعم صوفان، والدكتور جمال عبدالناصر مدبولي، والدكتور مجدى السيد محفوظ، وذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وإشراف الدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم.

واستقبل الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، أعضاء لجنة قطاع العلوم صباح اليوم وقدم عرضا تقديميا، استعرض به إمكانات كلية العلوم من معامل وتجهيزات علمية ومعملية على أعلى مستوى ونظام تقييم الطلاب والمقررات الأكاديمية بالكلية.

واصطحب رئيس الجامعة اللجنة لمعرض العلوم، حيث تضمن عرض مشاريع طلاب كليات العلوم والهندسة وعلوم وهندسة الحاسب، تزامنا مع اليوم العالمي للضوء، واليوم العالمي للتنوع البيولوجي، وقد ركزت مشاريع الطلاب على حل المشاكل الموجودة بالمجتمع حسب رؤية مصر 2030.

وتميزت تلك المشاريع بأنها مشاريع تطبيقية تخدم المجتمع وتساهم في حل مشاكله والتي تتمثل في قطاع الطاقة والصحة والمياه والبيئة، حيث أظهر المعرض القدرات الإبداعية للطلاب في تخطيط مشاريعهم وعرضها بما يتواءم مع حل المشاكل المطروحة.

وقد اتسمت المشاريع بالسمة التكاملية والتي اعتمدت على التخصصات البينية لكى تواكب الغرض المخصص لها وتحقق الهدف المنشود.

جدير بالذكر أن الطلبة اعتمدوا في تلك المشاريع على حصيلتهم العلمية والمهارات التي اكتسبوها في عامهم الأول في الجامعة في مختلف التخصصات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وبما يتناسب مع برامجهم الثلاثة علوم الطب الشرعي والبيولوچيا الجزيئية والكيمياء الصناعية.

وأعرب الجميع عن سعادتهم بهذا المعرض العلمي الذي أقامته كلية العلوم وتدعيم الأفكار والحلول خاصة أن الطلاب مازالوا في عامهم الأول.

وتضمنت زيارة لجنة العلوم الأساسية جولة تفقدية لمعامل كلية العلوم بمختلف تخصصاتها اصطحبهم فيها رئيس الجامعة وعميد كلية العلوم وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتم عرض الإمكانيات المتقدمة لتلك المعامل واحتوائها على الوسائل التى تخدم العملية التعليمية بما يتواكب مع ركب التقدم العلمي، واحتواء تلك المعامل أيضاً على أحدث الأجهزة العلمية التي تزود الخبرة المعرفية والمهاريه لدى الطلاب من خلال التجارب المعملية التي تتم من خلالها أثناء العام الدراسي بما في ذلك معامل الفيزياء والمحاكاة والكيمياء والبيولوچى بالكلية ومعامل الميكروسكوبات.

واختتمت الزيارة بجولة داخل المعمل المركزي بالجامعة وبيان ما به من إمكانيات معملية ضخمة وأجهزة حديثة تخدم مجال البحث العلمي عامة بما يفيد جميع التخصصات، والجدير بالذكر أن تلك الأجهزة بكافة أنواعها تم ضمها في مكان واحد بما يوفر الوقت والجهد على الباحثين داخل الجامعة وخارجها ومن أمثلة تلك الأجهزة جهاز الأشعة السينية (XRD) ومطياف الأشعة تحت الحمراء(FTIR) ومطياف الأشعة المرئية وفوق البنفسجية وجهاز (HPLC) ومقياس التوصيلية الكهربية ومقياس الأس الهيدروجينى ومقياس الكثافة والحضانات والميكروسكوبات الضوئية ذات الكاميرا متعددة الاستخدامات وجهاز النانو drop وجهاز (Ion chromatography) وجهاز الألتراسونيك ومقياس التوتر السطحي وايضا أفران الصهر وجهاز الطرد المركزى ذو التبريد وجهاز تعقيم الأدوات المعملية (autoclave) وجهاز عد المستعمرات البكتيرية والفطريات.

واجتمع عميد كلية العلوم مع أعضاء اللجنة بوجود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية للوقوف على أبرز ما وصلت إليه الكلية في عامها الحالي وخطتها الدراسية للعام الدراسي القادم.