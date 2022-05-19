اليوم السابع
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ضبط 4 سيارات محملة بالقمح بدون تصريح فى دمياط .. صور

الخميس، 19 مايو 2022 10:51 ص
ضبط 4 سيارات محملة بالقمح بدون تصريح فى دمياط .. صور ضبط سيارات محملة بالقمح بدون تصريح
دمياط معتز الشربينى

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قامت مديرية التموين بدمياط  بعدة حملات بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك لتحقيق 3 شكاوى من بعض المواطنين المتضررين من شراء سلع بها عيوب صناعية حيث تم استبدالها بأخرى خاليه من العيوب وإزالة اسباب الشكوى وديا).
 
كما تم بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ضبط عدد 4 سيارات محمله للقمح وبدون تصريح بالنقل ومتجهة فى طريقها خارج المحافظة، حيث تم التحفظ عليها والعرض على النيابة العامة، والتى قررت حبس المتهمين ومصادرة المضبوطات إذا لم يثبت نقلها إلى شون حكومية مصرح بها، وبذلك يصبح اجمالى السيارات التى تم ضبطها وتحرر عنها محاضر عدد 7 سيارات منذ بداية موسم التوريد.
 
كما تم تحرير عدد 5 محاضر بيع بازيد من السعر المقرر 4 محاضر ارز ومحضر دقيق فاخر  وتم مصادرة المضبوطات والعرض على النيابة العامة للتصرف وتم ضبط 4 مستودعات ومناديب غاز بدون اعلان عن سعر استبدال اسطوانه الغاز، عدد 3 محضر نقص وزن خبز بلدى يستحق عنه فروق اسعار لهيئة السلع التموينية، عدد3 تعبئة مواد غذائية فى أكياس سوداء و3  محاضر اخفاء مخازن عن أعين الرقابه وعدم الاعلان عنها بالمحل ..عدد 32 محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل..وعدد 16 محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعديةياجمالى وبلغ إجمالى مااسفرت عنه الحملات  70 محضرا متنوعا.
 
ضبط سيارات محملة بالقمح بدون تصريح (1)
ضبط سيارات محملة بالقمح بدون تصريح (1)

ضبط سيارات محملة بالقمح بدون تصريح (2)
ضبط سيارات محملة بالقمح بدون تصريح (2)
 
 
 

 


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