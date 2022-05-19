اليوم السابع
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ضبط 11 طن أقماح محلية محملة على سيارة بكفر الشيخ دون تصريح

الخميس، 19 مايو 2022 10:10 ص
ضبط 11 طن أقماح محلية محملة على سيارة بكفر الشيخ دون تصريح قمح - أرشيفية
كفرالشيخ - محمد سليمان

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تمكنت حملة مباحث التموين، بالتعاون مع مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة كفر الشيخ، لتجميعه 11 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى، بدون تصريح، بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 ووجه اللواء جمال نور الدين، بشن حملات تموينية لمنع احتكار السلع، ومتابعة توريد الأقماح بشون وصوامع وهناجر المحافظة، والتيسير على المزارعين لتوريد القمح.

 

 

 
 
 

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