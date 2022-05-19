اليوم السابع
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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1480 مخالفة مرورية

الخميس، 19 مايو 2022 12:01 ص
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1480 مخالفة مرورية أسلحة نارية
كفر الشيخ محمد سليمان

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تمكنت حملات شنتها مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 6 أسلحة نارية "3 طبنجات، و 3 فرد خرطوش"، و30 سلاح أبيض متنوع، وضبط 950 جرام حشيش، و100 جرام هيروين، وكليو بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.
 
وضبطت الحملات 38 قضية تموينية متنوعة شملت "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص"، وغيرها من المخالفات المتنوعة، كما حررت الحملة المرورية 1480 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 14 دراجة بخارية.
 
 
 
 

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