اليوم السابع
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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.79% بختام تعاملات نهاية الأسبوع

الخميس، 19 مايو 2022 02:52 م
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.79% بختام تعاملات نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وربح رأس المال السوقي 422 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 691.246 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 10549 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12980 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4257 نقطة.
 
وفيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2768 نقطة.

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