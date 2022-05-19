شاب يتخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية فى الشرقية

أقدمَّ شاب على الخلاص من حياته وذلك لمروره بأزمة نفسية دفعته للخلاص من حياته في نطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية.

الشاب عُثر عليه جثة هامدة داخل مسكنه في شارع فاروق التابع لنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق، فيما أفادت المعلومات الأولية بانتحاره شنقًا لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لـ شرطة النجدة بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب منتحر فى مسكنه بناحية شارع فاروق بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثة " عصام م م " 31 عامًا عامل بمصنع، مُقيم في أحد المنازل بناحية شارع فاروق بنطاق ودائرة قسم شرطة اول الزقازيق، مشنوقًا، فيما أفادت التحريات بأن المتوفى قد تخلص من حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

التحريات دلت على أن المتوفى مر بأزمة نفسية خلال الآونة الأخيرة دفعته إلى الخلاص من حياته شنقًا داخل مسكنه، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وبالعرض على جهات التحقيق قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2264 إدارى القسم لسنة 2022.