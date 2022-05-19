اليوم السابع
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سلاح الجو العراقى يستهدف وكراً لعصابات داعش شمالى بغداد

الخميس، 19 مايو 2022 06:02 م
سلاح الجو العراقى يستهدف وكراً لعصابات داعش شمالى بغداد الجيش العراقى
أ ش أ

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استهدف سلاح الجو العراقى، اليوم /الخميس/، وكرا لعصابات داعش الإرهابية شمالى العاصمة بغداد، وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "جهداً استخبارياً مكثفاً تقوم به الاجهزة المختصة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث شرع جهاز الأمن الوطني بجمع معلومات استخبارية دقيقة عن وكر للإرهابيين شمالى العاصمة بغداد بالتعاون والتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وقد تم تزويد طيران القوة الجوية بهذه المعلومات المؤكدة".

وأضاف البيان، "بدورها نفذت طائرات F16 العراقية ضربتين جويتين على هذا الوكر الذى تستخدمه 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع الفرقة السادسة، فيما خرجت قوة أمنية لتفتيش المكان المستهدف".

يذكرأن، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، مقتل ثلاثة إرهابيين بضربة جوية نفذتها طائرات "إف 16" العراقية في محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه بناء على المعلومات الاستخبارية الواردة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة، تم توجيه ضربة جوية من قبل طائرات "إف 16" التابعة للقوة الجوية العراقية، استهدفت نفقا بداخله عناصر داعش الإرهابية.

وأضاف البيان، أن النفق يستخدم مضافة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار جنوب كبيسة - وادي اشوا قاطع قيادة عمليات الجزيرة، مشيرا إلى أن الضربة الجوية أدت إلى مقتل 3 من عناصر داعش الإرهابية.

 


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