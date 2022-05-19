سقطة بوش عن حرب العراق تثير غضب وانتقادات.. وصحفى يسخر: أهلا بالمقاومة

كتب ريم عبد الحميد

أثارت سقطة جورج دبليو بوش، الرئيس الأمريكى الأسبق، التى تحدث فيها عن شن غزو وحشى وغير مبرر تماما للعراق بينما كان يقصد أوكرانيا، ردود فعل واسعة بين المعلقين والمحللين فى الولايات المتحدة ما بين سخرية وانتقادات.

وقال الرئيس الأسبق خلال كلمة له بـ"معهد بوش"، إن النظام الانتخابى فى روسيا هو الذى أدى إلى التصعيد في أوكرانيا، وقال: "الانتخابات الروسية مزيفة.. النتيجة هي غياب المساءلة في روسيا وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق.. أعني أوكرانيا..".

وتابع بوش مرتبكا وسط ضحكات من الجمهور "والعراق أيضا"، وأضاف فى محاولة لتجاوز الموقف المحرج: "أنا عمري 75 عاما".

وقالت صحيفة واشنطن بوست إه فى حين أن البعض تفاعل مع "المزحة"، إلا أن كثيرين سرعان ما علقوا على زلته اللفظية بعد ما يقر من عامين من الانتقادات الحادة بأن بوش لم يكن له مبرر فى توجيه الولايات المتحدة نحو غزو العراق عام 2003، ووجه البعض اتهامات للرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة مجرم حرب، وهو نفس الوصف الذى أطلقوه على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لغزوه أوكرانيا.

وقال مهدى حسن، المعلق الليبرالى فى قناةMSNBC إن الأمر ليس مضحكا، ليس كذلك لعائلات الآلاف منا لقوات الأمريكية ومئات الآلاف من العراقيين الذين ماتوا فى الحرب.

بينما غرد تيم يونج، الإعلامى المحافظ، وقال : "كم عدد الأمريكيين الذين تم إرسالهم من قبله ليموتوا بسبب كذبة؟". أنا النائب السابق بالكونجرس جاستن عماش، الذى ترك الحزب الجمهورى ليصبح مستقلا، قال معلقا على الفيديو: "لو كنت جورج دبليو بوش، فإنك تعتقد أن ستبتعد بشكل واضح عم إلقاء أى خطاب عن رجل يشن غزوا وحشيا غير مبرر تماما.

بينما سخر مراسل مجلة إيكونوميست البريطانية بالولايات المتحدة على تويتر وقال : أهلا بالمقاومة. وكتبت عضو مجلس شيوخ ولاية أوهايو السابقة نينا تورنر إن جورج دبليو بوش مجرم حرب.