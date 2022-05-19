سفير مصر لدى كندا يناقش مع مسئول كندى فرص التعاون في مجال الأمن الغذائي

كتب: أحمد جمعة

في إطار تواصل السفارة المصرية فى أوتاوا مع مختلف المقاطعات الكندية لبحث مجالات التعاون المشتركة مع مصر، وفى مسعى يستهدف استشراف فُرص التعاون فى مواجهة التحديات العالمية الخاصة بالأمن الغذائي وارتفاع اسعار السلع الزراعية وتأثيرها علي مصر، التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا اليوم، الخميس، مع "ديفيد ماريت" وزير الزراعة بمقاطعة ساسكاتشوان الكندية.

وفي تصريح للسفير أبو زيد، أشار إلى أنه حرص على مناقشة تأثير الأزمة الأوكرانية وتزامنها مع جائحة كورونا على الأمن الغذائي العالمى والدول المستوردة للسلع الزراعية الاستراتيجية ومن ضمنها مصر، حيث استهدف اللقاء التعرف على قدرات المقاطعة وفرص تعاونها مع مصر فى هذا المجال.

وكشف السفير المصرى، أن وزير الزراعة بمقاطعة ساسكاتشوان استعرض قدرات المقاطعة الكبيرة في مجالات انتاج القمح الصلب وقمح الربيع عالي الجودة، وكذا قدراتها الكبيرة علي مستوى كندا فى انتاج العدس والحمص والكانولا، فضلا عن امتلاكها 40٪؜ من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة فى كندا، و 98٪؜ من انتاج كندا من البيض، وهو الأمر دفع حكومة ساسكاتشوان الي فتح مكاتب تجارية فى اكثر من ٧ دول اجنبية لتعزيز شراكاتها التجارية والزراعية مع هذه الدول.

وأضاف السفير المصرى، أنه ناقش مع الوزير الكندى مجالات التعاون المشتركة فى البحوث الزراعية، والاستثمارات فى مجال الزراعة، حيث وجه وزير الزراعة الدعوة للمسئولين والشركات المصرية لزيارة المقاطعة للتعرف عن قرب علي ما يتوفر من فرص للتعاون وتبادل الخبرات والاستثمار فى مجال الإنتاج والتجارة في السلع الزراعية.