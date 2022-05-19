سفير بلغاريا لشيخ الأزهر: لدينا 31 عضوًا مسلمًا فى البرلمان البلغارى

كتب لؤى على

أعرب ديان كاترشيف، سفير بلغاريا لدى القاهرة، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وتقدير بلاده للأزهر الشريف وما يقوم به من جهود لنشر السلام والتوعية بمخاطر التعصب والكراهية، وأن بلاده تبذل قصارى جهدها للمحافظة على قيم التعددية من خلال كفالة حقوق الجميع لممارسة معتقداتهم، ونشر قيم التسامح والتعايش.

وأشار سفير بلغاريا إلى أنَّ الإسلام ثانى أكبر الديانات فى بلاده، حيث يبلغ تعداد المسلمين هناك نحو 600 ألف مسلم بواقع 12%؜ من إجمالي تعداد السكان، مؤكدًا نجاح الجالية المسلمة فى الاندماج داخل بلغاريا ولدينا الآن 31 عضوًا مسلمًا في البرلمان البلغاري.

من جانبه قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، خلال استقباله السفير البلغارى اليوم الخميس بمقر مشيخة الأزهر، إن الأزهر لديه عدد من المبادرات التى رسَّخت للتعايش والتعددية واحترام الآخر، وقد قمنا بالانفتاح على المؤسسات الدينية فى مصر والعالم، وقدمنا نماذج واضحة لما يجب أن تكون عليه العَلاقات الإسلامية المسيحية، وبادرنا بتعميم استخدام مصطلح المواطنة والتعريف بكل ما يترتب عليه من مساواة في الحقوق والواجبات، والحد من استخدام مصطلح الأقليات لما يحمله من معانٍ لها وقع سلبى.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر يمثل منارة للعلم منذ نشأته، ولم يتخلف عن أداء دوره في المحافظة على الشريعة وعلوم اللغة العربية، ومكافحة التطرف والتشدد والتفريط، والوقوف بكل حزم في وجه حركات تشويه الدين والتطاول على مقدسات ورموز المسلمين، مؤكدًا تمسك الأزهر بأداء دوره المحوري، واستمرار حملاته للتوعية بالقيم الإنسانية، وجهوده في العمل المجتمعي والمبادرات العالمية التي ترسخ لقيم التعددية واحترام الآخر.