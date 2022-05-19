قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات بصواريخ دقيقة على مواقع عسكرية أوكرانية في جمهورية "دونيتسك" الشعبية.

وأضاف كوناشينكوف- وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية- أن القوات الجوية استهدفت كتيبة من أنظمة الدفاع الجوي "إس-300" في منطقة نيكولاييف، وكتيبة قاذفات صواريخ "بوك إم 1" المضادة للطائرات في "دونيتسك".

وأشار إلى أنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، استهدفت القوات الجوية باستخدام صواريخ دقيقة، سبعة مواقع قيادة أوكرانية، بما في ذلك مراكز قيادة لواء المشاة الميكانيكي الرابع والعشرين في نيكولايفكا ولواء الدفاع الإقليمي 104 في كونستانتينوفكا.

وأوضح أن القوات الروسية دمرت أيضا 11 مستودعا للأسلحة الصاروخية/ المدفعية والذخائر في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال المتحدث الرسمي إن 771 من عناصر كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة الأوكرانية الموجودين في مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول استسلموا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن الطيران الروسي قصف مركزين للقيادة و58 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية وقتل جراء الضربات الجوية أكثر من 340 عنصرا من القوميين المتطرفين وعطل 62 قطعة من المعدات العسكرية.

ونوه المتحدث الرسمي للدفاع الروسية بأن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية أصابت 6 مواقع قيادة و295 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، فيما دمرت الدفاعات الجوية الروسية في مقاطعتي خاركوف وخيرسون 15 طائرة مسيرة أوكرانية، بما فيها واحدة من طراز "بيرقدار- تي بي2".

وتابع: "منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، جرى تدمير 172 طائرة أوكرانية، و125 مروحية، و942 طائرة بدون طيار، و313 منظومة صوايخ مضادة للطائرات، و3158 دبابة ومدرعة أخرى، و395 راجمة صواريخ، و1562 قطعة من المدفعية ومدافع الهاون".

بدوره.. قال رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين إن أكثر من نصف المسلحين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول قد استسلموا حتى الآن.

وأضاف بوشيلين- في تصريح، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس- أن أكثر من نصف المسلحين غادروا المصنع بالفعل، وخرجوا رافعين العلم الأبيض مع تسليم سلاحهم.

وحاصرت القوات الروسية وقوات دونيتسك، مدينة ماريوبول في 7 مارس، وفي 21 أبريل أعلن وزير الدفاع سيرجي شويجو أنه تم تحرير المدينة بالكامل، لكن أكثر من ألفي مسلح من الجيش الأوكراني ومن كتيبة آزوف القومية المتطرفة تحصنوا في مصنع "آزوفستال" بالمدينة.

من جانبه.. قال سفير لوجانسك الشعبية لدى روسيا روديون ميروشنيك: إن نحو 2.5 ألف عسكري أوكراني بالقرب من مدينة "ليسيتشانسك" استسلموا لعناصر الجيش الروسي.

وأضاف السفير- وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن على الطرق المؤدية إلى "ليسيتشانسك"، تم محاصرة القوات الأوكرانية بين بلدتي "غورسكويه" و"زولوتويه"، ما أسفر عن استسلام من ألفين إلى 2.5 ألف مسلح أوكراني.

ولفت إلى أنه أمام هؤلاء المحاصرين إما الاستسلام وإلقاء أسلحتهم والبقاء على قيد الحياة، أو الاستمرار في المقاومة والهلاك، موضحًا أن مدينة ليسيتشانسك، لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وفي السياق، استسلمت مجموعة من عناصر الدفاع الإقليمي الأوكراني، الذين تم إرسالهم إلى خط المواجهة، بالقرب من بلدة كاميشيفاخا (مقاطعة زابوروجيا) بجنوب شرقي أوكرانيا بعد أن تخلت قيادتهم عنهم.

وأشار أحد العناصر الأوكرانية من المستسلمين إلى أنه وقع في الأسر 40 شخصًا، قائلا "تم أسر قادتنا من الضباط برتبة ملازم وكذلك الرقباء. وبقينا بدون قيادات. تم نشرنا هناك في نقاط وأُمرنا بحماية المنطقة. بقينا في المنطقة بدون أية إمدادات واضطررنا للشرب من مياه المستنقعات، ثم جاء الجيش الروسي إلينا واستسلمنا على الفور".

وأضاف أنه كان في وحدة الدفاع الإقليمية، التي كان من المفترض أن تخدم عند نقاط التفتيش في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، لكن تم نقله إلى خط الجبهة بالقرب من بوباسنايا في دونباس.

من جهته.. أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال في أوكرانيا إلى 658 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكر مكتب المدعي العام- في بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس- أنه "بحلول صباح اليوم 19 مايو 2022، تضرر 658 طفلا في أوكرانيا نتيجة للهجوم الروسي.. وتحديدا قتل 231 طفلا وأصيب 427 آخرون".

وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا"، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (144 طفلا).

وأوضح أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1828 مؤسسة تعليمية، 171 منها دمرت بالكامل.



