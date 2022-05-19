اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء كوسوفو يطلب الانضمام إلى الناتو

الخميس، 19 مايو 2022 04:00 ص
رئيس وزراء كوسوفو يطلب الانضمام إلى الناتو رئيس وزراء إقليم كوسوفو ألبين كورتى
وكالات

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قال، ألبين كورتي، رئيس وزراء إقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من جانب واحد، إن بلاده تسعى للانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الاوروبي.

وقال كورتي خلال ندوة في المجلس الأطلسي بواشنطن، يوم الأربعاء، إن "قوات أمن كوسوفو تم نشرها سوية مع القوات الأمريكية في الكويت، ما أصبح أول مهمة دولية لنا. ونحن نشارك أيضا في التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة Defender Europe 21 بمشاركة 330 عسكريا".

وتابع قائلا إن "تعاوننا المستمر يعزز التزام كوسوفو الطويل الأمد بالسلام والأمن والسعي للعضوية في الناتو"، وأضاف أنه يرحب بطلبات مولدوفا وأوكرانيا وجورجيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، ويأمل بقبول الاتحاد الأوروبي طلب كوسوفو للعضوية في العام الجاري.

ووصف كورتي إقليم كوسوفو بـ "البلد الأكثر ديمقراطية" في المنطقة، مشيرا إلى تأييده للعقوبات ضد روسيا، ولافتا إلى أن صربيا "تدعم" موسكو.

يذكر أن سلطات كوسوفو الانفصالية قدمت طلبا للعضوية في مجلس أوروبا يوم 12 مايو. وأعلنت السلطات الصربية رفضها لهذه الخطوة.


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