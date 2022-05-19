وأشار مورافيسكي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أنه يعتبر انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو "إشارة مهمة لتعزيز الأمن في أوروبا".

وأضاف: "أريد أن أوضح أنه في حالة وقوع هجوم على السويد أو فنلندا أثناء انضمامهما، فإن بولندا سوف تساعدهما".

وأكد رئيس الوزراء البولندي أنه "لا يمكن ردع روسيا إلا بالقدرات العسكرية والعقوبات"، بحسب وكالة الأنباء البولندية /باب/.

كما أعلن مورافيسكي استعداد بلاده لبناء قواعد دائمة لحلف الناتو لاستيعاب وحدات عسكرية صغيرة للانتشار السريع.

وقال: "يجب إنشاء قواعد دائمة للحلفاء في الجناح الشرقي لحلف الناتو. وبولندا مستعدة لبناء مثل هذه القواعد، التي من شأنها أن تكون مكانا لنشر الوحدات الخفيفة على أساس دائم".