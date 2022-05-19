رئيس وزراء إيطاليا يدعو للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب بأوكرانيا

فاطمة شوقى

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الخميس، إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد دراجي - في جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ حول تطورات الأزمة الأوكرانية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية، آكى، أن حكومته ستواصل دعم الحكومة الأوكرانية، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وحلفائه.

وقال دراجي: "إذا كان بإمكاننا الحديث اليوم عن محاولات للحوار، فذلك لأن أوكرانيا تمكنت من الدفاع عن نفسها في الأشهر الأخيرة"، مؤكدا أن إيطاليا ستتحرك مع شركائها الأوروبيين وحلفائها للبحث عن كل فرصة ممكنة للوساطة".

وأضاف دراجى: "أن اليوم هو الخامس والثمانين للحرب، وقد اصطدم أمل الجيش الروسي بالهجوم على مساحات شاسعة من الأرض في وقت قصير بالمقاومة الأوكرانية"، مشيرا إلى انسحاب القوات الروسية من بعض المناطق لتركيز جهودهم في المنطقة الشرقية للبلاد.

وأكد دعم إيطاليا للحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، موجها الشكر إلى "الأغلبية البرلمانية والمعارضة الرئيسية على الدعم الذي قدمته في ظل هذه الأزمة".

وأشار دراجى، إلى وجود هشاشة سياسة الطاقة في السنوات الأخيرة، والحاجة لتنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة، قائلا إن "هدفنا ليس فقط زيادة إمدادات الغاز الطبيعي التي نحتاجها كوقود انتقالي، ولكن أيضًا الاستثمار في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة".

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن "الاتفاقية الموقعة في أبريل مع الجزائر تنص على دعم تطوير الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة منخفضة الكربون ومشاريع لنقل شبكات الكهرباء في الجزائر والربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا."

وكان دراجى وصف في وقت سابق قرار موسكو طرد 24 من أعضاء بعثة بلاده الدبلوماسية في روسيا بالتصرف "العدائى"، وقال "لقد تلقيت هذه المعلومات قبل بضع دقائق.. من الواضح أنه عمل عدائي، ليس فقط تجاهنا، ولكن أيضًا تجاه أوروبا، حيث تم أيضًا طرد دبلوماسيين إسبان وفرنسيين".