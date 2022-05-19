رئيس هيئة قناة السويس: الانتهاء من متحف القناة نهاية العام الحالى

كتب أحمد عرفة

قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، إن متحف قناة السويس العالمى سيتم فيه سرد تاريخ مصر وقناة السويس فى آن واحد، والذى يحظى بالعديد من المحطات التاريخية الهامة، إضافة إلى أنه ركيزة أساسية للحفاظ على التاريخ والتراث البحرى.

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن المتحف سيتم الانتهاء منه نهاية العام الحالى، وبه عدد من المقتنيات التى تشرح تاريخ مصر وقناة السويس على حد السواء، حيث إن كل الأحداث الكبيرة التى حدثت فى مصر كانت تتم فى سيناء وقناة السويس.

واستطرد: «المتحف يضم 24 قاعة، وبه مقتنيات كانت عندنا فى مصر وفرنسا، ومؤسسة دليسبس دعمتنا بمقتنيات كتير زى الماكيت الأصلى لافتتاح قناة السويس والوثائق الأساسية اللى وقعها دليسبس، علاوة على تمثاله والمقتنيات الأخرى، وهيكون متحف عالمي».