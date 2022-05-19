رئيس هيئة تنمية الصعيد يزور الوادى الجديد اليوم ويجتمع مع المستثمرين المتعثرين

فريق المحافظات

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن عقد مؤتمر جماهيرى موسع اليوم الخميس بمقر قاعة الاجتماعات المركزية بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد والدكتور علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، ووفد من قيادات البنك وعدد من القيادات التنفيذية المختصة بقطاعات التنمية والاستثمار، وذلك لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين المتعثرين فى القطاع الزراعى بهدف الوصول لحلول جذرية لها .



ومن المقرر أن تستمر زيارة رئيس الهيئة ووفد البنك الزراعى إلى المحافظة لمدة 4 أيام من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل، وتتضمن الزيارة إجراء عدة جولات بمركزى الخارجة والداخلة لتفقد صوامع القمح ومشروعات الرى الحديث ومبادرات النخيل والحرير والوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال فى منظومة الرى الحديث بالمحافظة.