وأضاف دويتش - في تغريدة على منصة التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم - "نقف مع مصر ضد الإرهاب والعنف"، وقال النائب الأمريكى: "أدين الهجومين الأخيرين ضد الجنود المصريين في سيناء".