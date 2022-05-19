اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مايو 2022 11:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مصر من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ

الخميس، 19 مايو 2022 07:12 م
رئيس الوزراء: مصر من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بحضور عدد من الوزراء، أنه بالرغم من انبعاثات مصر تمثل 0.61% من انبعاثات العالم إلا أن مصر من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ. 
 
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (1)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (2)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (3)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (4)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (5)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (6)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (7)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (8)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (9)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (10)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (11)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (12)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (13)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (14)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (15)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (16)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (17)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (18)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (19)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (20)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (21)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (22)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (23)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (24)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (25)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (26)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (27)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (28)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (29)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (30)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (31)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (32)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (33)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (34)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (35)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (36)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (37)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (38)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (39)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (40)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (41)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (42)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (43)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (44)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (45)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (46)

 


رئيس الوزراء

مصطفي مدبولى

تغير المناخ

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة