رئيس الوزراء: مصر من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بحضور عدد من الوزراء، أنه بالرغم من انبعاثات مصر تمثل 0.61% من انبعاثات العالم إلا أن مصر من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.