اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مايو 2022 11:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: جارى إعداد خطة التكيف الوطنية فيما يتعلق بتغير المناخ

الخميس، 19 مايو 2022 07:22 م
رئيس الوزراء: جارى إعداد خطة التكيف الوطنية فيما يتعلق بتغير المناخ رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر نجحت فى الإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار .
 
وتابع خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بحضور عدد من الوزراء، أنه جارى إعداد خطة التكيف الوطنية فيما يتعلق بتغير المناخ وخطة مخاطر التغييرات المناخية علي مصر، موضحا فيما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات ، إنه تم إعداد خطط حول هذا الأمر. 
 
ولفت ،  إلي أن الدولة تستهدف أن تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة ، ويتم الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات، مشيرا إلي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تهدف لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة،
 
وأوضح رئيس الوزراء إنه بالرغم من انبعاثات مصر تمثل 6% من انبعاثات العالم إلا أن مصر من أكثر الدول عرضه للاثار السلبية لتغير المناخ. 
 
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية،  كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (1)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (2)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (3)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (4)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (5)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (6)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (7)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (8)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (9)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (10)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (11)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (12)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (13)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (14)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (15)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (16)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (17)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (18)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (19)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (20)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (21)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (22)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (23)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (24)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (25)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (26)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (27)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (28)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (29)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (30)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (31)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (32)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (33)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (34)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (35)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (36)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (37)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (38)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (39)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (40)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (41)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (42)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (43)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (44)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (45)
 
اطلاق تالاستراتجية الوطنية لتغير المناخ قى مصر 2050 (46)

 


رئيس الوزراء

مصطفي مدبولى

تغير المناخ

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة