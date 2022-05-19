اليوم السابع
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رئيس الإمارات يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الصومال

الخميس، 19 مايو 2022 07:10 م
رئيس الإمارات يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الصومال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
كتب محمد جمال

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وجه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 35 مليون درهم إماراتى إلى الصومال لدعم جهود التنمية فيه.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، "تأتي التوجيهات بتقديم هذه المساعدات، في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتؤكد هذه المبادرة حرص الإمارات على دعم الأشقاء ومساندتهم، وسعيها لتطوير علاقاتها الثنائية مع الصومال".

كما تهدف المبادرة إلى "المساهمة في تلبية احتياجات الشعب الصومالي في مجالات تنموية متعددة، سعيا لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز قدرات الحكومة على التعامل مع التحديات الإنسانية التي تواجه الصومال".

من ناحية أخرى، أجرى وزير المالية الصومالى في الحكومة الفيدرالية عبد الرحمن دعالي بيلي، محادثات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي، عبر تقنية الاتصال عن بعد بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.
 
وترأس الاجتماع رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الجديد، حسن شيخ محمود ، حيث تم النقاش في التقدم المحرز في عملية الإعفاء من ديون الصومال.
 
كما ناقش المسؤولون الإصلاحات الاقتصادية في البلاد وشروط استكمال برنامج الإعفاء من ديون الصومال الذي يعد في غاية الأهمية للبلاد.
 
وأشار رئيس الجمهورية الصومالى إلى التزام الحكومة الفيدرالية بمواصلة جهودها لإصلاح النظام المالي وتطوير اقتصاد البلاد.

الإمارات

الشيخ محمد بن زايد

الصومال

مساعدات

أخبار الصومال


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